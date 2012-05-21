《外汇动态》美元/韩元脱离低点,因离岸基金与投资信托公司买入

0148 GMT---美元兑韩元KRW=KFTC下跌,因银行间人士结清多头仓位,但之后扳回部分跌幅,交易员称因离岸基金与投资信托公司买入.
美元兑韩元目前报1,165.8,下跌0.6%,之前一度触及1,163.4.
交易员称投资者仍担心欧元区问题.首尔一外资银行交易员说,"市场人士似乎仍持有多头仓位.但我希望一有机会就逢低买入美元.周末没有传出什么好消息."
外国投资者料在韩国股市连续第14日卖超,过去13个交易日累计卖超3.2兆(万亿)韩元.(完)
--编译 隋芬;审校 龚芳
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