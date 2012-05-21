《外汇动态》美元/韩元脱离低点,因离岸基金与投资信托公司买入

港报社评：纳米单位急增，不能放任自流--明报2月22日

政府今天发表财政预算案，并公布新一年卖地计划。增加房屋供应是当前要务，不过政府在积极推地之余，亦必须关注近年「纳米楼」单位涌现的情况。近年纳米单位数目逐年递增，去年获批兴建更呈「爆发式」增长，情况极不健康。这些实用面积仅得100多平方尺的超迷你单位，局促程度堪称不宜居住，有违政府提倡改善人均居住面积的愿景。纳米单位猛增是社会的悲哀，折射发展商赚到尽的思维，政府有必要双管齐下，在增加土地供应之余，同时在卖地条款中，加入限制纳米楼单位的条文，不能放任自流。