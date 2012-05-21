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市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 10:32 BJT

《外汇动态》美元/马币遭止损卖单打击,但交易商伺机低接

0209GMT---随着欧元兑美元EUR=走高,美元/马币(林吉特)MYR=MY受3.1300下方的止损卖单打击而下跌,而一些银行间市场投机客正伺机逢低买入该货币对.

美元/马币跌0.5%,报3.1210.该货币对可能跌向5月17日高位3.1160,以填补一个缺口.14日相对强弱指标(RSI)报71.3,表明处于超买区域.

但一马来西亚银行驻吉隆坡的交易员表示,"希望在3.1150-3.1200之间逢低买入,目标价是3.1350."(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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