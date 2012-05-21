《外汇动态》美元/马币遭止损卖单打击,但交易商伺机低接

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
0209GMT---随着欧元兑美元EUR=走高,美元/马币(林吉特)MYR=MY受3.1300下方的止损卖单打击而下跌,而一些银行间市场投机客正伺机逢低买入该货币对.
美元/马币跌0.5%,报3.1210.该货币对可能跌向5月17日高位3.1160,以填补一个缺口.14日相对强弱指标(RSI)报71.3,表明处于超买区域.
但一马来西亚银行驻吉隆坡的交易员表示,"希望在3.1150-3.1200之间逢低买入,目标价是3.1350."(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。