〔中国债市〕人民币利率互换小涨,因海外客盘需求及超跌后的技术性修正

路透上海5月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小幅上行.海外客盘因素对境内市场形成带动作用.而经历前期的超跌,部分机构投资情绪也逐步趋稳,存在技术性向上修正的必要.分析人士预计,短期内曲线将维持宽幅震荡.

"直接原因是海外有客盘出来,外资行都在pay(付固定收浮动)五年repo,整个价格就带起来了.也有整体情绪恢复,毕竟shibor fix下得不是很快."北京一银行交易员表示.

该交易员并指出,国内经济形势并不乐观,政府态度也很明确,强调稳增长的重要性.未来资金面仍向好,短端品种上涨动力不足.而全球疲弱的经济环境也限制了长端利率上行空间.排除欧元区出现超预期状况,市场料将维持震荡.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一变动不大,因央行维稳市场利率的态度明确,且调降准备金率带来的利好已逐渐势微. [CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.8300/2.9600 2.7025/2.7867 2.7967/2.8867 2.9667/3.0650 3.0425/3.2625

上周五 2.8225/2.9325 2.6940/2.7910 2.7900/2.8800 2.9660/3.0640 2.9950/3.2825

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变动 +0.0075/+0.0275 +0.0085/-0.0043 +0.0067/+0.0067 +0.0007/+0.0010 +0.0475/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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