《中国新债预测》国开行五债再次增发收益率料将接近二级市场,中短债需求更好

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
* 招标品种: 国开行18-22期固息债第二次增发(1/3/5/7/10年)
* 招标金额: 各期限均不超过60亿元人民币
* 招标时间: 1/3/5年 周二(22日)9:30-10:30
7/10年 周二(22日)9:30-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 2.81%-2.95%、3.40%-3.53%、3.74%-3.85%、3.95%-4.05%和4.00%-4.13%
* 预测均值: 2.89%、3.49%、3.79%、4.01%和4.09%
路透上海5月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将再次增发期限介于1-10年的五期债.路透调查显示,央行降准后,债市买气被再度激发;而国内外经济状况疲弱,又给予利率债投资者更多的想象空间.预计明日增发的该债券收益率接近二级市场,各期债发行收益率均值分别落在2.89%、3.49%、3.79%、4.01%和4.09%.
分析人士表示,二级市场收益率经历此前超跌后正逐步趋稳,市场情绪也正趋于理性.但国内外经济表现差强人意,中国政府也再度强调"稳增长"的重要性,均利好于债市的中长期表现.同时,宽裕的资金面仍将激励中短期债券投资热情.
"(收益率)可能略低于二级市场,1年、3年的需求更好些吧."上海一银行交易员认为.
交易员普遍预计,新债招标结果将于二级市场水平相当.北京一银行交易员指出,今日二级市场国开债表现相对平稳.1-10年期国开债收益率分别报在2.92%、3.54%、3.81%、4.04%及4.1%的水平.
国开行于5月8日首次增发的上述五期债,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%、4.4327%.
中债登固定利率政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,一年期品种到期收益率IFV1YY=CDC最新报在2.9081%,较5月8日的3.4369%跌逾50个基点(bp);而其余期限最新收益率较首次增发日也均有超过25bp的跌幅.
一年期的120218券tCN120218=CFXS最新双边报价报在2.92%/2.9029%;三年期120219tCN120219=CFXS报3.55%/3.6403%;五年期120220tCN120220=CFXS报3.7950%/3.8377%;七年期120221tCN120221=CFXS报4.03%/4.0705%;10年期120222tCN120222=CFXS报4.1%/4.0975%.
本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第二次增发债.具体条款如下:
第18-22期增发债
---------------------------------------------------------
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年各至多60亿元/五至10年各至多70亿元
票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%
招标时间 5月22日9:30-10:30(一、三、五年期)
5月22日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 5月24日
起息日 4月23日
分销期 5月23日-5月24日
上市日 一年期为5月28日;三至10年期为5月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)