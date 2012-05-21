《中国新债预测》国开行五债再次增发收益率料将接近二级市场,中短债需求更好

* 招标品种: 国开行18-22期固息债第二次增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 各期限均不超过60亿元人民币

* 招标时间: 1/3/5年 周二(22日)9:30-10:30

7/10年 周二(22日)9:30-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 2.81%-2.95%、3.40%-3.53%、3.74%-3.85%、3.95%-4.05%和4.00%-4.13%

* 预测均值: 2.89%、3.49%、3.79%、4.01%和4.09%

路透上海5月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将再次增发期限介于1-10年的五期债.路透调查显示,央行降准后,债市买气被再度激发;而国内外经济状况疲弱,又给予利率债投资者更多的想象空间.预计明日增发的该债券收益率接近二级市场,各期债发行收益率均值分别落在2.89%、3.49%、3.79%、4.01%和4.09%.

分析人士表示,二级市场收益率经历此前超跌后正逐步趋稳,市场情绪也正趋于理性.但国内外经济表现差强人意,中国政府也再度强调"稳增长"的重要性,均利好于债市的中长期表现.同时,宽裕的资金面仍将激励中短期债券投资热情.

"(收益率)可能略低于二级市场,1年、3年的需求更好些吧."上海一银行交易员认为.

交易员普遍预计,新债招标结果将于二级市场水平相当.北京一银行交易员指出,今日二级市场国开债表现相对平稳.1-10年期国开债收益率分别报在2.92%、3.54%、3.81%、4.04%及4.1%的水平.

国开行于5月8日首次增发的上述五期债,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%、4.4327%.

中债登固定利率政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,一年期品种到期收益率IFV1YY=CDC最新报在2.9081%,较5月8日的3.4369%跌逾50个基点(bp);而其余期限最新收益率较首次增发日也均有超过25bp的跌幅.

一年期的120218券tCN120218=CFXS最新双边报价报在2.92%/2.9029%;三年期120219tCN120219=CFXS报3.55%/3.6403%;五年期120220tCN120220=CFXS报3.7950%/3.8377%;七年期120221tCN120221=CFXS报4.03%/4.0705%;10年期120222tCN120222=CFXS报4.1%/4.0975%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第二次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年各至多60亿元/五至10年各至多70亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 5月22日9:30-10:30(一、三、五年期)

5月22日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 5月24日

起息日 4月23日

分销期 5月23日-5月24日

上市日 一年期为5月28日;三至10年期为5月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)