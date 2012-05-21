美国宣扬“中国威胁”,中国加以反驳

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月18日电---美国国防部周五发布的报告中称，他们认为中国去年军费支出高达1,800亿美元，远高于中国政府公布的数字，并声称中国是世界上最大的经济间谍力量。
中国驳斥该报告不负责任，称美国是在散布“中国军事威胁论”。
美国国防部向国会提交这份年度中国军事发展报告，宣扬中国去年在尖端导弹技术和网络战能力方面持续投资，警告称中国的间谍活动威胁美国经济安全。
报告称：“中国实体是世界上最活跃、坚持不懈的经济间谍力量。”
“中国仍将努力收集美国技术和经济信息，这将对美国经济安全构成日益严重且持久的威胁。”
美国国防部代理助理部长David Helvey未表示中国政府是网络攻击的幕后力量，但他重申网络入侵“来自中国”。
他就该报告召开记者简报会时称：“我们了解得越多，就能更好地掌握这些行动（网络攻击）的性质，也就能更有把握地说，一些这样的行动来自中国。”
中国对该报告将中国军力发展描述成威胁表示坚决反对，指出中国发展军事力量是出于防御目的，不针对任何国家或目标。
中国外交部发言人洪磊就此答记者问时称：“中国坚定不移地走和平发展道路，奉行防御性国防政策，致力于维护和促进亚太地区乃至世界的和平、稳定与繁荣。”（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
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