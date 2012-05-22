〔新债招标〕中国国开行增发一年期收益率略低,其余基本符预期--业内人士

路透上海5月22日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一、三、五年固息债,中标收益率分别为2.8618%、3.5003%和3.8156%.其中一年期品种收益率略低;其余期限基本符合预期.

此前市场对国开行上述三期增发债的收益率预测均值分别为2.89%、3.49%和3.79%.相应区间为2.81%-2.95%、3.40%-3.53%、3.74%-3.85%.

稍后北京时间11:00,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.01%和4.09%,预测区间为3.95%-4.05%和4.00%-4.13%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第二次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年各至多60亿元/五至10年各至多70亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 5月24日

起息日 4月23日

分销期 5月23日-5月24日

上市日 一年期为5月28日;三至10年期为5月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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