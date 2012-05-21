〔汽车产业〕德国劳工代表称欧宝准备关闭Bochum工厂--杂志

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透法兰克福5月20日电--通用汽车(GM.N)旗下欧宝(Opel)一名德国劳工代表称,他周一将提供证据,证明公司一直在秘密准备关闭Bochum工厂.
欧宝Bochum工厂的工作团体主管Rainer Einenkel对WirtschaftsWoche周刊表示,欧宝管理层几个月来一直准备将Zafira紧凑型厢式车的生产从Bochum工厂转移.
人们普遍认为,如果不再生产Zafira,Bochum工厂存活的机率微乎其微.
欧宝执行长Karl-Friedrich Stracke周一将向Bochum工厂工人发表讲话,说明通用汽车让欧洲业务扭亏为盈的努力.
"我们已经收集到更多证据,显示(公司)准备在Ruesselsheim生产Zafira,我们周一将就此向Stracke先生提问."Einenkel说.
欧宝发言人告诉路透,公司执行长强烈否认曾进行过这种准备.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。