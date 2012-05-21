〔汽车产业〕德国劳工代表称欧宝准备关闭Bochum工厂--杂志

路透法兰克福5月20日电--通用汽车(GM.N)旗下欧宝(Opel)一名德国劳工代表称,他周一将提供证据,证明公司一直在秘密准备关闭Bochum工厂.

欧宝Bochum工厂的工作团体主管Rainer Einenkel对WirtschaftsWoche周刊表示,欧宝管理层几个月来一直准备将Zafira紧凑型厢式车的生产从Bochum工厂转移.

人们普遍认为,如果不再生产Zafira,Bochum工厂存活的机率微乎其微.

欧宝执行长Karl-Friedrich Stracke周一将向Bochum工厂工人发表讲话,说明通用汽车让欧洲业务扭亏为盈的努力.

"我们已经收集到更多证据,显示(公司)准备在Ruesselsheim生产Zafira,我们周一将就此向Stracke先生提问."Einenkel说.

欧宝发言人告诉路透,公司执行长强烈否认曾进行过这种准备.(完)