〔新债招标〕中国国开行再次增发"福娃债"基本符合预期,短债需求旺盛(更新版)

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
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(新增细节及交易员评论)
* "福娃债"再次增发,结果基本符合预期
* 得益于流动性支持,短债投标热情高涨
* 期限利差较大,三年期品种投资价值凸显
路透上海5月22日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二再次增发五期"福娃债".得益于宽松的流动性支持,短债的投标热情继续保持火热.新债中标收益率与二级市场水平相当,且总体符合预期.
交易员指出,央行调降存款准备金率,令流动性趋于宽松,为机构配置债券提供"弹药".而国内外经济增长动力让人担忧,又进一步刺激了利率产品的购买热情.同时,今年以来央行票据的持续停发,作为替代品,短端利率债的需求亦被提振.
"流动性还是比较宽松,银行机构对利率产品还是感兴趣."北京一券商交易员认为.
业内人士稍早透露,国开行此次增发的一、三、五、七、10年固息债,中标(加权)收益率分别为2.8618%、3.5003%、3.8156%、4.0001%和4.1117%,总体符合预期.
对于三年期品种创出3.31倍的投标倍数,上述交易员指出,目前二级市场上一年、三年之间期限利差比较大,凸显出三年期品种的投资价值,亦吸引更多的资金参与投标.
据业内人士透露,上述五期债的投标倍数分别为2.2倍、3.31倍、1.55倍、1.78倍、1.58倍.
国开行于5月8日首次增发的上述五期债,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%.
本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第二次增发债.具体条款如下:
第18-22期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年各至多60亿元/五至10年各至多70亿元
票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 5月24日
起息日 4月23日
分销期 5月23日-5月24日
上市日 一年期为5月28日;三至10年期为5月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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