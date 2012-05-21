律师称Facebook执行长扎克伯格结婚时机有玄机

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山5月20日电---美国加州离婚律师周日称，Facebook(FB.O)执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）选择在公司IPO次日完婚，不仅完成了个人终身大事，也是个明智的商业决定。
倘若扎克伯格夫妇像加州许多富人那样签署了婚前协议，则应就万一离婚时财产如何分割达成了协议，包括扎克伯格持有的Facebook股份。律师指出，就算没有签订婚前协议，选在这个时机结婚，也有助于未来万一离婚时如何估算资产。
Facebook发言人拒绝透露扎克伯格夫妇是否签署了婚前协议。扎克伯格与华裔女友普莉希拉·陈（Priscilla Chan）周六在家中举行了小规模婚礼。
律师指出，如果二人选择继续同居而非结婚，则女方可主张较大财产权益，包括扎克伯格持有的Facebook股份。
加州律师布莱文思（Robert Blevans）说：“在加州，如果二人同居，未享受婚姻带来的权益，则可提出双方同意共享资源和成果。”他指出，虽然这点很难求证，但这样的诉求会非常麻烦。
在加州，婚前协议会说明未来万一离婚，双方将如何分割财产。双方通常会放弃基于《共有财产法》诉求权益，而基于《共有财产法》，婚后产生的任何财产均视作共有财产，离婚时应平均分割。（完）
--编译：朱淑珍;发稿：程芳
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。