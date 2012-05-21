〔欧洲金融〕欧洲各央行不应增加对希腊的曝险--德国央行总裁魏德曼

路透柏林5月20日电---德国央行总裁暨欧洲央行管委会成员魏德曼接受报纸采访时表示,欧洲各央行不应增加对希腊的曝险,因希腊存在高度政治不确定性.

"我确实认为,欧元体系进一步增加对希腊曝险是不对的,"魏德曼对周日法兰克福汇报表示.

"在面临高度不确定性的情况下,我认为金融政策制定者的任务是决定欧洲纳税人是否应承担额外风险,"魏德曼说,称他认为现在不应增加曝险.

魏德曼还表示,如果希腊退出欧元区,欧洲央行和德国央行将蒙受损失.

"我不愿猜测任何情景.但如果希腊退出欧元区,那么欧洲央行和德国央行以及德国纳税人将面临损失威胁."他说.

魏德曼称,希腊是否留在欧元区的决定将握在"希腊公众和他们选出的代表手中."

但他还表示,一个国家必须了解单边撕毁与国际合作伙伴之间协议所带来的影响.

"这种决定肯定会对希腊打击最大."他表示,(完)