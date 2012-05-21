《外汇动态》银行间账户减仓打压美元/台币下跌,29.50处获得支撑

0249GMT---交易商称,美元/台币下跌,因银行间投资客削减多仓,且台湾出口商因月底结算出售该货币对.
不过交易商称美元/台币在29.500找到支撑,60日移动均值为29.508.
交易商表示,市场人士亦不愿增加空仓,外资对台湾金融资产尚未显出强烈兴趣.
美元/台币跌0.3%至29.553.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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