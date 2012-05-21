〔中国货币市场〕回购利率早盘变动甚小,本周可能小幅反弹

路透上海5月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘变动甚小,因央行维稳市场利率的态度明确,且调降准备金率带来的利好已逐渐势微.
不过交易员表示,本周公开市场到期量继续减少,加上临近月末等其它扰动因素,资金价格可能会稍有反弹,但总体仍保持偏低水平.
中国央行上周五起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调.不过因降准对市场流动性的利好此前已有体现,所以当日回购利率反而止跌持稳.
央行公开市场上周进行的28天和91天正回购,净回笼资金640亿元人民币,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流动性以及稳定市场利率的意图.[ID:nSB1552456]
另据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计120亿元,其中央票30亿元,正回购90亿元.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8214 1.8295 -0.81 2,283.50
七天CN7DRP=CFXS 2.6781 2.6918 -1.37 217.12
14天CN14DRP=CFXS 2.8191 2.8278 -0.87 27.47
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8191 1.8480 -2.89 325.88
七天CHICNY7D=CFXS 2.7865 2.7768 +0.97 12.60
==============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 黄凯
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