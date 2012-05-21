《Wasik专栏》若押注反弹,非美国制造业莫属

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 李爽/张若琪

路透芝加哥5月18日电---如果要押注今年哪个行业会出现大幅反弹,或许你会把赌注压在银行业上,而非制造业.

银行业和金融服务领域常常上演魅力四射的反弹行情,但随着摩根大通(JPM.N)披露交易亏损20亿美元,一些大型银行可能并未真正吸取2008年的教训,这一点似乎显而易见.他们继续抨击并对抗改革,进行风险较大的衍生品交易,而该案很可能只是冰山一角.

大型银行业者很难让人心生敬意.经济形势可能在好转,但银行或许不会广泛放贷,他们的焦点还将是靠交易平台赚钱,而这对于投资者而言基本就是"黑匣子".

"投资者应远离金融,"Portfolio LLC in Albuquerque基金经理Lee Munson表示."我不知道里面是什么.但过些时候就会爆炸."Lee Munson是《金钱操纵》(Rigged Money)一书的作者.

相比而言,美国制造业则是丝毫不加掩饰的东山再起,但并未引起太多注意.大萧条过后许多只等没落的行业经历了全面重组,比五年前更具活力.据美联储数据,4月工业生产创一年来最快增速.

倘若美国不会滑入衰退,制造业可能成为长期投资,并在未来几年带来持久获利.

芝加哥联储资深分析师William Strauss表示,该联储预计工业生产未来一年将"稳步"上升.

轻型汽车销售今明两年也将改善.制造业产出过去33个月已成长6.7%,而且已较经济衰退低谷时扳回近74%的跌幅.

当经济反弹时,制造商会生产更多汽车、设备和耐久财.基本工业为生产产品而增购原材料.趋势水涨船高,由于中国、印度和巴西等新兴国家财富和需求日益增加,因此特别是全球制成品和原材料的市场一直在扩张.

制造业透明度高.制造业公司因有订单在手,因此时常在制造东西.它们会根据商业趋势来调整库存,相应地增加生产.因此4月产能利用率升至79.2%,为2008年4月以来最高.

然而只挑选个别股、希望能获得最好的回报,意义不大.市场波动太大,很容易就押错宝.因此值得考虑采取较广泛的方式,譬如押注持有主要美国制造企业的iShares道琼美国工业类股指数上市交易基金(ETF)(IYJ.P).

若要更为聚焦的投资,可选择iShares道琼美国能源类股指数ETF(IYE.P),买进油气和输油管企业.由于近年来发现庞大的天然气和石油储备,使美国再次成为主要的能源出口国,此为成长的合理手段.

你也可考虑制造或生产工业扩张型基本原材料的企业.Vanguard原物料类股ETF (VAW.P)持有多种企业,从化学企业到钢铁企业都有.

当然,并非每家制造业者都在反弹,重整旗鼓的道路仍陡峭艰钜.据芝加哥联储的Strauss,衰退期的整体产出损失是1930年代以来最严重.住房建筑和销售重新振作,但前行依然缓慢费劲,且要到过剩的住房库存降低,就业复苏前,才可能完全复元.

还需谨记在心的是,尽管近期的报告都呈现正面迹象,但美国经济的长期景像充其量仍是模糊不明.费城联储最近一份报告显示,5月大西洋中部制造业活动萎缩,至八个月来最弱水准.

而欧洲经济问题对北美影响的程度也不确定.其发展远未结束.(完)