《阳歌专栏》雅虎和阿里巴巴踏上漫漫离婚路

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**雅虎和阿里巴巴踏上漫漫离婚路**

我曾预测雅虎(YHOO.O)高层出现的最新动荡，或会导致该公司与阿里巴巴股权交易谈判中断，但我的预测好像错了。双方稍早公布的交易对雅虎或许是明智之举，但也可能存在一些麻烦。

先来简单回顾一下事情的经过。雅虎2005年收购了阿里巴巴40%的股权，当时两家公司的初衷是成为良好的战略伙伴，但这个愿望一直都没有实现过，两家公司的关系反而变得相当紧张，导致双方寻求解除联姻关系，并从去年秋季开始进行谈判。过去一年多来，阿里巴巴一直试图回购雅虎持有的股权。

由于两家公司的期许不切实际，谈判一开始就遭遇失败，两个月前双方重新恢复谈判，而且可能最终达成交易。但是，雅虎任命不久的执行长汤普森（Scott Thompson）因被发现履历造假上周突然辞职，让我觉得两家公司的最新回购谈判也可能中断。

从目前情况看，双方的谈判一定比我所意识的更为深入，而且雅虎董事会也想达成交易，以便能为新的执行长送上一份大礼。按照今天稍早公布的协议，雅虎将只以70亿美元的金额出售约20%的阿里巴巴股权，将继续持有剩余的20%股权。阿里巴巴有望在未来18个月内推进首次公开募股（IPO），届时雅虎在该公司上市时可能再出售约10%的股权。

雅虎以这种方式构架交易的动机一目了然，但依我之见，从阿里巴巴角度看还是存在一些麻烦。由于雅虎持有阿里巴巴40%的股权，明显在谈判中属于强势一方，因此阿里巴巴没有太多砝码通过交易获得其所想之事。从雅虎角度看，先销售20%股权，可令其立即获得70亿美元资金，同时还可向外界展示所持剩余的股权也值70亿美元甚至更多。阿里巴巴对自己的估值是350亿美元。

这样做将令市场憧憬雅虎很快会用这笔新资金派发股息，从而有助于振该公司走势低迷的股票。雅虎目前的估值只有180亿美元。更重要的是，如果阿里巴巴在IPO时提高自身估值，雅虎则能获得更多现金在未来派发股息。阿里巴巴是中国电商领域的龙头企业，旗下多数业务利润可观，因此提高估值也是有可能的。

从个人的观点看，我觉得这项交易并不十分吸引人，两家公司需要趁早完全脱离婚姻关系，心无旁骛地去发展各自的业务。但雅虎和阿里巴巴都没有咨询过我的想法，我们也只能看着双方进行漫长的离婚，静候两家公司最终彻底离婚的那一天到来。

一句话：雅虎与阿里巴巴达成股权回购交易，两家公司或许就此开始漫长且可能蕴含麻烦的离婚之旅，而最有可能从中受益的将是雅虎。

**中国炮轰美高关税不实用 解决太阳能产品纷争需更主动**

就在美国宣布对中国太阳能企业产品征收严苛的惩罚性进口关税后，中国政府上周末一如预期地发表了一份措辞强硬的声明。其实，面对该纷争及其他类似纠纷，中国不应坐等，而应通过更为积极的方式，采取相关措施来应对贸易伙伴们的担忧，这其中涉及中国政府给予本土企业的巨额补贴。

美国商务部上周建议对输美的所有中国产太阳能电池产品加征30%-250%的惩罚性关税。这一建议出乎很多人的意料，因早在两个月前，奥巴马政府建议对此类产品加征3%-5%的惩罚性关税。中国政府对美国3月份决定在一定程度上保持缄默，但在更高的惩罚性关税降临后，中国则不再沉默，称美方裁决有失公正，中方对此强烈不满。

这是中国政府的典型反应，总乐于在某人做了某件他们认为不公平或与其目标相违的事后表示谴责。但太阳能产品纠纷案由来已久，中国政府本有大量时间预见到此结果并采取措施，未雨绸缪。

实际上，中美太阳能产品纠纷始于约一年前，当时，美国多家太阳能电池企业称中国政府不公平地给这一产业提供补贴，随后，美国政府举行了一场关于不公平贸易的听证会。通过出口退税、银行低息贷款等一系列政策，中国政府向本土太阳能企业提供了很多优惠支持。随后美国商务部去年10月开始进行正式调查，距今已有7个月。

美国3月份宣布的低惩罚性关税可以说是一种信号，即如果中国采取措施回应美方这一忧虑，美国愿意在此事上妥协。若果真如此，中国对此信号的不作为或许才促使美国采取更为强硬的立场。不管美国的动机如何，但事实是中国对该纷争作出的反应或许适用于其此前封闭的社会，当中国试图在国际舞台上发挥作用时，这种方式却不太实用。

如果中国希望成为世界政治和全球经济的一个重要参与者，中国就需要采取更积极的方式解决分歧，并以一种公开的方式予以解决，让其他国家知道中国在认真对待他们的忧虑。

一句话：中国政府需要变被动为主动，采取措施缓解美国对不公平补贴的担忧，避免两国在太阳能电池行业爆发贸易战。（完）

编译：侯雪萍/靳怡雯 发稿：王凤昌

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