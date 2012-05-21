《中国经济分析》金属库存堆积如山,需求疲弱让经济前景实难乐观

* 中国工业金属库存过剩情况较几年前更为严重

* 欧美以及中国经济放缓冲击需求

* 金属价格跌至多月低位,需求前景疲弱

* 尽管形势不佳,但分析师强调目前情况为放缓而非崩盘

记者 Fayen Wong/Jane Lee 编译 郑茵

路透青岛5月18日电---中国的金属仓库已经被塞得满满,工人们开始在粮食储藏区堆放铁矿石,把铜存放在停车场上.这时候,你就知道,全球经济可能出问题了.

青岛港是国内最大的铁矿石进口港之一,那里的铁矿石堆成数以百计的小山,每一座都有三层楼那么高,并渐渐堆放到有"谷物储仓"标识的地方,甚至堆到了街上.

再往南看,上海海关保税仓库正在用停车场存放越积越多的铜库存--这是一个不同寻常的迹象,预示全球金属价格前景不妙,人们不禁怀疑,在全球其它地区步履沉重之际,中国能否维持自身的经济增速.

一直以来,大宗商品市场已经对中国第一季库存膨胀见怪不怪,因为那时候恰逢农历新年假期,工厂生产放慢,而后随着工业活动的加快,库存会在第二季逐步下降.

然而,今年的情况迥乎不同.

上海保税仓库的铜库存在国内居于首位,目前水准为过去四年平均值30万吨的两倍,铁矿石库存也比7,400万吨的平均水平高出约三分之一.

中国是全球最大的工业金属进口国,进口的金属在加工后部分供应国内需求,部分用于出口.

欧元区几个成员国陷入经济衰退,人们十分担心又会有几个国家丧失偿债能力.美国情况也不妙,经济复苏似乎有些力不从心.

而今只有中国经济还在成长,但步伐已经大为放缓.经济学家仍然认为经济放缓会很快结束,但如何结束却很难说,因为全球其它地区似乎正在走向低迷.

"新订单较上年同期放慢得非常厉害."一家大型铜管生产厂的经理说.他拒绝具名,因其无权对媒体发表意见.

"由于需求疲弱,我们相应降低了生产,关闭了一条生产线,并减少了班次."

放缓让一些中小型制造企业和交易商受到严重冲击,这些企业占中国金属行业的绝大部分.过去一年中当地媒体报导称,一些钢材贸易商自杀,一些情况不佳的工厂主外出躲债.

本周,全球最大矿产企业必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)宣布,推迟一项规模达800亿美元的支出计划.该计划以中国为中心,准备在未来五年扩大其铁矿石,煤炭,能源和基本金属部门.

但该公司董事长纳塞尔(Jacques Nasser)谈到,预计大宗商品价格将继续降温,投资者对全球经济已失去信心.这是他迄今发表的最为谨慎的言辞.

**错误解读市场**

中国年内迄今精炼铜进口激增逾70%达到110万吨,中国制造业者的需求预计最多上升7%.同期铁矿石进口增加6%,而交易商估计国内需求增幅要低得多.

铜用于建筑和电器,铁矿石是钢铁生产的原材料.

就铜而言,中国的交易商似乎误判了基本面形势,在去年11月大量进行采购,预计春节过后需求会反弹.

然而,买家根本没有大量出现,目前中国有多达140万吨的铜,为2009年以来最多.根据上海期货交易所的数据CU-STX-SGH,在过去一个月里,铜库存下降3.5%,降幅只有去年同期的一半.

"铜库存的周转时间过去仅为一到两个月,但现在平均为六个月或更长,"上海洋山港保税仓库一位经理表示.

"库存下降的速度非常非常慢."

库存过剩促使一些企业将铜拿到伦敦金属交易所(LME)去出售,此举进一步打压LME指标合约的价格.

以前还有投资者把铜作为担保品借入人民币,用于押注人民币升值或投资房地产,而现在铜作为融资工具的吸引力也失去了.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在过去两周内下跌9%,触及四个月低点每吨7,625美元.许多交易商估计,测试7,500美元或更低水准只是时间问题,这可能引发恐慌性抛售.

铁矿石的情况也好不到哪里去.根据美银美林的数据,钢铁企业今年消化库存的平均速度为10%,而过去五年平均为20%.本季度迄今铁矿石价格下跌了8.3%.

钢铁期货今年也已下跌逾5%,尽管需求疲弱,但钢企生产仍然创纪录高点.

冶炼行业消息人士和贸易商称,一些中国钢材厂推后包括淡水河谷(VALE5.SA)在内的矿商铁矿石交货,因为钢材市场放慢打击对铁矿石的需求,且钢材厂商预期价格回进一步下跌.[ID:nSB1553272]

**是放缓而非崩盘**

虽然4月份公布的一系列中国经济数据令人失望,全球经济愈显黯淡,但迄今没有什么迹象显示中国当局会让这种放缓演变成经济的硬着陆,亦不会允许2008年的暴跌重演.

4月规模以上工业增加值上升9.3%,低于12%的预期且为三年来最弱;社会消费品零售总额亦令人失望,仅增长14.1%,逊于15.2%的预期.

贸易数据和大宗商品进口也趋于疲弱.

不过,四年前雷曼兄弟倒闭引发的全球金融危机波及整体经济:工厂突然关门,数以百万计的工人被裁,港口陷于停顿.只有到政府推出6,000亿美元刺激计划后,情况才出现好转.

而这一次,订单仍然源源而来,一些行业出现劳动力短缺,城市薪资通胀仍然是雇主们头疼的事情.

近来汇丰和官方采购经理人指数(PMI)均出现改善,表明对于中国整体制造业来说,最黑暗的时期可能已经过去.

然而,青岛港口停滞不动的货车,告诉你的也许是另外一回事.(完)