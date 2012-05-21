〔中国货币市场〕回购利率早盘变动不大,本周可能小幅反弹(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海5月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘变动不大,因央行维稳市场利率的态度明确,且调降准备金率带来的利好已逐渐势微.
不过交易员表示,本周公开市场到期量继续减少,加上临近月末等其它扰动因素,资金价格可能会稍有反弹,但总体仍保持偏低水平.
中国央行上周五起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调.不过因降准对市场流动性的利好此前已有体现,所以当日回购利率反而止跌持稳.
央行公开市场上周进行的28天和91天正回购,净回笼资金640亿元人民币,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流动性以及稳定市场利率的意图.[ID:nSB1552456]
另据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计120亿元,其中央票30亿元,正回购90亿元.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8207 1.8295 -0.88 5,177.37
七天CN7DRP=CFXS 2.6726 2.6918 -1.92 439.88
14天CN14DRP=CFXS 2.8296 2.8278 +0.18 81.68
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8332 1.8480 -1.48 1,838.93
七天CHICNY7D=CFXS 2.7192 2.7768 -5.76 75.10
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4050 1.2250 +118.00 359.97
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.5000 2.3100 +19.00 60.54
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.6050 2.5000 +10.50 4.75
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.8453 1.8554 -1.01
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.6828 2.6941 -1.13
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8800 2.8440 +3.60
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 1.8142 1.8275 -1.33
七天SHICNYSWD= 2.6742 2.6858 -1.16
三个月SHICNY3MD= 4.4050 4.4331 -2.81
===============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 黄凯/乔艳红
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