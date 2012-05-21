〔美国金融〕Nasdaq将修复交易系统,此前Facebook IPO遇技术故障--WSJ

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透5月20日电---美国华尔街日报(WSJ)报导称,Nasdaq目前计划修复旗下股票发行处理系统,此前其承认周五数百万股Facebook新发股票交易受到技术问题影响.
周五,散户投资者等了几个小时才知道自己所设的买卖指令是否被执行,这是交易所出现的一系列技术故障中的最新一起.
据华尔街日报报导,Nasdaq Omx Group (NDAQ.O)首席执行官Robert Greifeld周日在与记者召开的电话会议中称,旗下交易系统在处理订单取消方面的设计上存在问题.
Greifeld还称,该交易所在Facebook首次公开发行(IPO)前进行了大量测试,但未能发现此问题.
华尔街日报报导称,Nasdaq高管表示,该公司计划重新设计其IPO系统,但未透露更多细节.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。