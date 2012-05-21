〔美国金融〕Nasdaq将修复交易系统,此前Facebook IPO遇技术故障--WSJ

路透5月20日电---美国华尔街日报(WSJ)报导称,Nasdaq目前计划修复旗下股票发行处理系统,此前其承认周五数百万股Facebook新发股票交易受到技术问题影响.

周五,散户投资者等了几个小时才知道自己所设的买卖指令是否被执行,这是交易所出现的一系列技术故障中的最新一起.

据华尔街日报报导,Nasdaq Omx Group (NDAQ.O)首席执行官Robert Greifeld周日在与记者召开的电话会议中称,旗下交易系统在处理订单取消方面的设计上存在问题.

Greifeld还称,该交易所在Facebook首次公开发行(IPO)前进行了大量测试,但未能发现此问题.

华尔街日报报导称,Nasdaq高管表示,该公司计划重新设计其IPO系统,但未透露更多细节.(完)