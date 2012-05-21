〔中国企业〕阿里巴巴集团71亿美元回购雅虎股份,整体上市再进一步(更新版)

(新增分析师评论和交易细节)

* 将以约71亿美元回购雅虎所持20%股权

* 软银和雅虎的投票权将降至50%以下

* 将加速阿里巴巴整体上市进程--分析师

作者 黄运涛

路透北京5月21日电---阿里巴巴周一宣布将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权,沸沸扬扬的"雅巴股权之争"终告一段落,而随着雅虎的"话事"地位减弱,阿里巴巴将强化对公司的主导权,并有条件和动力加速推动集团整体上市.

阿里巴巴集团的公告称,已与雅虎达成协议,将动用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增阿里巴巴集团优先股,回购雅虎手中持有的阿里巴巴集团当前股权的20%.

新闻稿援引雅虎临时首席执行官Ross Levinsohn称,"今天的协议就雅虎价值的一块重大构成,向公司股东做了清楚的交代,也再次确认了雅虎与阿里巴巴关系的重要性.我们期待与阿里巴巴团队继续合作,共同寻求商机,分享阿里巴巴未来发展的成果."

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官马云表示,"此次交易将为阿里巴巴集团建立一个更加健康和平衡的股权结构,协助公司业务在将来成为公众公司跨上新的台阶."

雅虎和软银(9984.T)是阿里巴巴集团的两家主要股东.交易完成后,软银和雅虎在集团董事会中的投票权将降至50%以下.

"很明显,回购股份目的在于加强对公司的主导权和控制权."清科研究中心高级分析师张亚男说,而双方公布的协议条款也印证了外界此前的猜测,因此并无太多意外.

作为交易的一部分,雅虎将放弃委任第二名董事会成员的权利,同时也放弃一系列对阿里巴巴集团战略和经营决策相关的否决权.阿里巴巴集团董事会将维持2:1:1(阿里巴巴集团、雅虎、软银)的比例.

阿里巴巴此前一直试图全面收购雅虎所持的股权,交易未果之前,两家公司摩擦不断.

阿里巴巴集团旗下拥有B2B企业阿里巴巴1688.HK、B2C网站"天猫"、C2C网站"淘宝网"、在线支付平台"支付宝"等.

有关阿里巴巴集团架构图,请点选(r.reuters.com/map56s)

**为加速整体上市提供契机**

分析师普遍认为,雅虎出售在阿里巴巴集团的股权,将促成阿里巴巴集团整体上市.阿里巴巴集团董事局主席马云此前已表示,未来不排除将包括中国雅虎和阿里云计算在内的阿里巴巴集团公司整体上市的可能性.

不过,阿里巴巴集团在公告中强调,到目前为止,并无IPO具体计划,更没有上市时间表.

"我不认为这笔交易会影响阿里巴巴电子商务业务的IPO策略.我也不认为整体IPO会很快进行,比如今年."里昂分析师Elinor Leung表示,交易的估值是合理的,符合此前对阿里巴巴的整个估值.

清科分析师张亚男则进一步推测,阿里巴巴集团可能将旗下的B2B、B2C、C2C等业务整体打包上市,而支付宝这样的"杀手级"应用可能不会被打包进整体上市计划中.

值得一提的是,按照双方公布的协议,在完成回购后,雅虎手中依然持有阿里巴巴集团20%的股权.

雅虎和阿里巴巴公布的协议中并没有要求阿里巴巴集团必须要上市的法律约束,但一旦IPO,阿里巴巴集团就有权获得雅虎手中更多的股权.协议称,未来阿里巴巴集团上市时,有权以首次公开招股价回购雅虎剩余股份的1/2,或允许雅虎在IPO时出售.

"如果你看一下雅虎的核心资产,它在中国的资产算是最值钱的珍宝了,所以我不认为雅虎会彻底离开中国,雅虎和阿里巴巴集团的事情还没有彻底了结."野村证券分析师Jin Yoon表示.(完)

(路透上海记者李素婷对本文亦有贡献)

--审校 林高丽

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