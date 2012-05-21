《热点透视》Facebook上市彰显资本主义最好和最坏的一面

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中

路透纽约5月18日电---Facebook(FB.O)周五进行的IPO彰显出资本主义最好和最坏的一面.这个诞生于大学宿舍的项目只用了八年时间,就华丽化身为市值超过1,000亿美元的上市企业,每每提到这样的创业成就,总能听到让人讨厌的吹捧.低效的公司治理,矽谷式的任人唯亲,不歇气狂说错误信息的专家,身着连帽衫的银行家,狂热的投资者,所有这些都同时粉墨登场.但是,这股过了头的喜爱之情却有值得赞美的一面.

华尔街今年的这场重头戏不料变成彻头彻尾的马戏,中间出现了这样一幕,尽管对新股可能出现巨大交易量已有相当的心理准备,但Nasdaq市场还是将Facebook股票开盘时间推迟了30分钟.没想到严肃对待资本市场的思想家表现出最大限度的宽容,居然花了多得难以置信的时间公开讨论,Facebook创始人扎克伯格的休闲打扮到底是不是对投资者的有意怠慢,而银行家们还在一旁没骨气地拚命巴结讨好他.但这场热闹活动也有它不好的一面.

Facebook到底将成为什么样的公司,或者说,它希望自己成为什么样,都完全不清楚.这点再加上该公司的快速成长给予投资者很大的幻想空间.股票分析师也按照这个思路,别出心裁地调整金融工程模型,来反证Facebook拥有高估值.怀着对Facebook的轻率喜爱之情,几乎没人担心扎克伯格对公司的掌控能力,或者担心内部人士靠IPO前的不对称信息在灰市牟利.一有内部人士出货,普通民众就被邀来接货,而这时25倍的静态市盈率已高得惊人.

然而,大肆宣传和贪婪通常是改变经济麻痹停滞状态、普及新技术和企业组织新型态的最佳方式.行业红火就能吸引和凝聚资产和优秀人才,而且速度很快.就像当年的铁路、电子、电信和电脑行业兴旺带来的益处最终超过浪费性投机行为招致的成本.

同样情形在Facebook身上也有明显体现.扎克伯格最初靠一个简单创意,很快带来暂未产生收入的网站访问量.对项目前景的看好吸引全球资金参与其中,并激励高水平程序员加盟.来自四面八方的创业者被Facebook书写的传奇所鼓舞,紧随其脚步开创自己的事业,引得百花齐放.Facebook的IPO被过分热捧的同时,也展现出资本主义真正的天才之处:驾驭过度行为的能力.(完)