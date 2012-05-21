〔中国汇市〕中间价高开带动人民币即期汇价小涨,但短期难改强势美元格局

* 隔夜美指回落,带动中间价高开

* 即期汇价跟随中间价小幅走升

* 短线难改强势美元格局

* 人民币升值趋缓已成市场共识

路透上海5月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小涨,主因投资者获利了结打压美元指数.DXY回调,带动人民币中间价高开,即期汇价随之小幅上涨.

交易员表示,除了美指因素外,八国集团(G8)领导人承诺对抗金融动荡及希腊问题解决进展,均对于支撑中间价起到正面作用.由于中间价高开位较为合理,未挑动客盘胃口,目前汇价较开盘价在50个基点(bp)范围内窄幅震动.

但他们也指出,欧债危机疑虑持续萦绕,场内谨慎情绪依然很浓,短期内强势美元格局恐难改变.

"欧洲(危机)尚有许多未知因素,避险心态仍较强,美元兑人民币还会有一定上涨空间,我们看到6.33左右,"恒生银行(中国)有限公司交易主管陆敏强称.

他认为,中短期看来人民币或将存在小幅贬值趋势,但长期贬值条件并不具备.

受空头回补带动,欧元周一在亚洲交易时段延续自上周四个月低点反弹的走势,但投资人仍旧对希腊和西班牙的金融风暴感到担忧.[FRX/CN]

除外围经济因素外,市场也普遍认为,当前国内经济形势并不乐观,人民币升值的幅度或将大打折扣.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB8536871]

北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.3244元,上日收报6.3284元;中间价CNY=PBOC报在6.3116元,上日为6.3209元.

北京时间11:59,香港离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3230/60元,上日尾盘报6.3230元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.3855/85,上日尾盘为6.3870元.

全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556694]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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