〔路透基点〕阿里巴巴贷款案规模可能增至40亿美元--RLPC

路透香港5月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,阿里巴巴集团为私有化香港上市公司Alibaba.com所进行的30亿美元双档贷款案,规模可能增加至40亿美元.

阿里巴巴集团今日的公告称,已与雅虎达成协议,将动用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增阿里巴巴集团优先股,回购雅虎手中持有的阿里巴巴集团当前股权的20%.

阿里巴巴表示,计划以现金、债务、股权和股权相关的融资等方式筹得回购所需的63亿美元现金.

知情人士表示,融资规模将从30亿美元增至40亿美元,此前组建银团获得热烈响应.除六家最初承销商之外,还有14家银行承诺放贷25亿美元.

稍早报导显示30亿美元贷款分两部分:A部分10亿美元三年期定期贷款,B部分20亿美元12个月期过桥贷款.

消息人士称,A部分可能增加10亿美元.但这需获得所有参贷银行的同意.

起初的六家委托主办行兼额度分配行包括澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行和瑞穗实业银行,均已签署30亿美元贷款协议,因而阿里巴巴集团能够完成私有化Alibaba.com的相关手续.消息人士表示,私有化Alibaba.com的投票将于本周进行,该集团计划在6月底将其退市.

正在更新30亿美元贷款文件,以修改条款来调整融资规模.

据消息人士称,私有化Alibaba.com将花费25亿美元,意味着若贷款规模增至40亿美元,阿里巴巴将使用剩余15亿美元资金部分支付回购雅虎所持股权.

消息人士表示,阿里巴巴也在与中国数家银行讨论对B部分20亿美元12个月期过桥贷款进行再融资的问题.

如此前报导,A部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分初始利率为LIBOR加码350个基点.过桥贷款利率将在第六个月和第九个月后上调,综合利率为较LIBOR加码481个基点.

两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460个基点,综合平均贷款期限约为1.5年.A部分平均期限是2.5年.

银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个部分,或按比例参贷:

承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,且分别从A部分和B部分获得300基点和175基点的先付费用.

对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用分别为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点.

若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.

若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.(完)