〔美国经济〕NABE上调今明两年美国非农就业岗位每月平均增幅预期

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透华盛顿5月21日电---根据周一公布的新调查报告,美国就业市场明年将明显改善,每月就业岗位平均料增加20万个.
全美商业经济协会(NABE)预计,美国2013年底失业率料为7.5%.
调查显示,54名分析师预计劳动力市场前景非常乐观.继年初就业创造增长后,近几个月劳动力市场放缓.
"分析师仍预计劳动力市场好转,即使这仅是从极低水平略微改善,"消费电子协会首席分析师Shawn DuBravac称.
此份调查报告预计,今年非农就业岗位每月料平均增加18.8万个,到第四季失业率料为8.0%.本次调查是在4月19日至5月2日进行.
在2月调查报告中,分析师预计今年非农就业岗位每月料平均增加17万个,2013年每月平均料增加18.3万个.
2月报告还预计今年底失业率料达8.1%,2013年第四季失业率料为7.6%.
经济增长预期不变,仍预计今年美国国内生产总值(GDP)平均将增长2.3%,2013年增速将加快至2.7%.但是,目前预计今年底前房价料增长0.5%,此前预期为持平.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。