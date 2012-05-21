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市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 13:00 BJT

〔美国经济〕NABE上调今明两年美国非农就业岗位每月平均增幅预期

路透华盛顿5月21日电---根据周一公布的新调查报告,美国就业市场明年将明显改善,每月就业岗位平均料增加20万个.

全美商业经济协会(NABE)预计,美国2013年底失业率料为7.5%.

调查显示,54名分析师预计劳动力市场前景非常乐观.继年初就业创造增长后,近几个月劳动力市场放缓.

"分析师仍预计劳动力市场好转,即使这仅是从极低水平略微改善,"消费电子协会首席分析师Shawn DuBravac称.

此份调查报告预计,今年非农就业岗位每月料平均增加18.8万个,到第四季失业率料为8.0%.本次调查是在4月19日至5月2日进行.

在2月调查报告中,分析师预计今年非农就业岗位每月料平均增加17万个,2013年每月平均料增加18.3万个.

2月报告还预计今年底失业率料达8.1%,2013年第四季失业率料为7.6%.

经济增长预期不变,仍预计今年美国国内生产总值(GDP)平均将增长2.3%,2013年增速将加快至2.7%.但是,目前预计今年底前房价料增长0.5%,此前预期为持平.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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