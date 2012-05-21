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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--5月22日****

路透5月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +3.1% +3.5%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.4%

(较上年同期) +3.5% +3.6%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.7% +0.4%

(较上年同期) +3.5% +3.7%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -- 短差165.1

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 58.5 158.7

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- -0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- +3.7%

1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负19.80

1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 460 448

1400 美国成屋销售变动率 4月 +3.1% -2.6%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14

1500 日本央行利率决定 5月 -- 0.10%

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比

4月 -- 1.13

2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差4,828 逆差826

出口(较上年同期) +12.7% +5.9%

进口(较上年同期) +10.2% +10.5%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负8 负20

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 正0.11 -- (完)

--整理 王丽鑫/王洋; 审校 郑茵

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