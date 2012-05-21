主要国家经济指标预测--5月22日****

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
路透5月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -- 短差165.1
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 58.5 158.7
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- +3.7%
1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负19.80
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 460 448
1400 美国成屋销售变动率 4月 +3.1% -2.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14
1500 日本央行利率决定 5月 -- 0.10%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比
4月 -- 1.13
2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差4,828 逆差826
出口(较上年同期) +12.7% +5.9%
进口(较上年同期) +10.2% +10.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负8 负20
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 正0.11 -- (完)
--整理 王丽鑫/王洋; 审校 郑茵
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
--滙丰税前盈利数字远逊预期，再加上第二轮回购额令市场失望，双重打击下拖累滙丰股价急速回吐，单日急跌5%，伦敦股价折算收报64.4港元，险守64关，较港低1.15港元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债