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市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 13:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的可能反弹目标是1.2885/90的费波纳奇阻力水准

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* 若触发1.2810处停止单,将失去动能

* 直至1.2840仍有停止单分布

* 标普股指期货上升0.56%,亚洲等待欧洲动向

* 日动能研究表明会展开较强反弹

* 5月跌势的38.2%回档位1.2890是潜在目标.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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