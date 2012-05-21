英国伦敦92%投行岗位基本薪资被冻结--研究

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月18日电---金融服务猎头公司Astbury Marsden近日公布的研究显示，过去一年，伦敦90%以上的投资银行职位基本薪金被冻结。
该研究涵盖了投行的142个不同的细分职位，结果显示，截至到3月底的一年中，92%岗位的平均基薪未有增长，3.5%的岗位平均薪金下降，4.2%的岗位平均基薪上升。
Astbury Marsden首席运营官卡梅伦(Mark Cameron)表示，尽管金融机构并未正式冻结薪资，但人才过剩以及对欧债危机的担忧导致了这一结果。
5月早些时候的另一份调查显示，今年伦敦金融从业人员的奖金将几近被砍半，降至十多年来的最低水平。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
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