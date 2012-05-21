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市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 14:50 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元暂获喘息,但疲势料将持续

0635GMT---欧元/美元EUR=走低至1.2760,因市场对于希腊和西班牙银行业的担忧依然沉重,空头回补操作失去动能.据闻停止单挂在1.2835上方,大量卖单集结在该水准下方.

欧元/日圆EURJPY=上涨0.2%至101.192,脱离上周五触及的三个半月低点100.219.

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周欧元净空头仓位升至纪录高位173,869口.[ID:nSB1556680]

美元指数.DXY下跌0.15%至81.158,不过美元/日圆走坚至79.22,美元/瑞郎交投于0.9410.(完)

--编译 高琦;审校 吴云凌

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