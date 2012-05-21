〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元在近四个月低位徘徊,受希腊忧虑拖累

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透苏黎世5月21日电---瑞郎兑美元周一几近持平,因投资者仍担心八国集团(G8)领导人有关采取措施应对欧元区债务危机承诺的效力,从而迟迟不愿建仓.
分析师认为,未来数周的不确定性依然很高,希腊退出欧元区仍有可能成真.
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。