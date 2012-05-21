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市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 14:56 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元在近四个月低位徘徊,受希腊忧虑拖累

路透苏黎世5月21日电---瑞郎兑美元周一几近持平,因投资者仍担心八国集团(G8)领导人有关采取措施应对欧元区债务危机承诺的效力,从而迟迟不愿建仓.

分析师认为,未来数周的不确定性依然很高,希腊退出欧元区仍有可能成真.

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