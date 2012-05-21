每日管理建议：如何让邮箱不超载

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿5月18日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
你的收件箱是不是有成千上万封邮件，而且每天又会收到数百封邮件？那欢迎你加入我们。
要想不被铺天盖地的邮件淹没，请采取以下措施重新夺回控制权：
1、从源头遏制。退订无关的电子新闻邮件，并关掉Facebook或Twitter的通知邮件。如果你的同事在发送邮件时总习惯拷贝一份电邮给你，请让他们只给你发送写有最终决定的邮件。
2、保持收件箱的整洁。当旧有邮件对你构不成干扰时，处理新邮件就很容易了。创建一个名为“旧有收件箱”的新文件夹，将所有邮件移至其中。然后，当收到新邮件时，立刻将其归位。
3、偶尔放假。与所有与数字相关的东西断开一段时间，当你下次休假时，让你的邮箱也放个假。
--摘自《不再让邮箱“超载”》(Stop Email
Overload)，作者：Amy Gallo
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)