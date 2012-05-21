《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月21日

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中电投集团 300 60 3 5/22簿记建档 光大银行 AAA 5/23 5/24 农业银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *鄂武商 6 3 12 5/28簿记建档 招商银行 AA 5/29 5/30 (000501.SZ) ============================================================================================= 湖南金鑫 7 4 12 5/22簿记建档 浦发银行 AA- 5/24 5/25 黄金集团 ============================================================================================= 众业达 5 1 12 5/22簿记建档 民生银行 A+ 5/23 5/24 (002441.SZ) ============================================================================================= 鄂尔多斯 13 7 12 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 乌兰煤炭集团 ============================================================================================= 江苏交通 23 23 12 5/22簿记建档 光大银行 AAA 5/23 5/24 控股公司 招商银行 ============================================================================================= 渝涪高速 -- 4 12 5/22簿记建档 恒丰银行 A+ 5/23 5/24 公路公司 ============================================================================================= 江苏交通控股 20 20 12 5/23簿记建档 国开行 AAA 5/24 5/25 ============================================================================================= 西子电梯集团 15 8 12 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28 招商银行 ============================================================================================= 天津药业集团 9.8 2 12 5/25簿记建档 招商银行 AA- 5/28 5/29 ============================================================================================= 泰州口岸 6 3 12 5/25簿记建档 中国银行 AA- 5/28 5/29 船舶公司 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *都江堰兴市 10 5 5 5/28簿记建档 浦发银行 AA 5/30 5/31 投资公司 ============================================================================================= 洛阳矿业集团 10 5 3 5/22簿记建档 广发银行 AA+ 5/23 5/24 ============================================================================================= 现代威亚汽车 6 6 3 5/22簿记建档 中国银行 AA 5/23 5/24 发动机(山东)公司 中信证券 ============================================================================================= 华电国际 15 15 5 5/22簿记建档 中金公司 AAA 5/23 5/24 (1071.HK)(600027.SS) 招商银行 ============================================================================================= 九龙江建设 18 6 5 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 福建漳龙实业 4 4 5 5/22簿记建档 国开行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 中集集团 60 20 3 5/22簿记建档 招商银行 AAA 5/24 5/25 (000039.SZ)200039.SZ ============================================================================================= 天津医药集团 2 2 5 5/23簿记建档 渤海银行 AA+ 5/24 5/25 ============================================================================================= 中国医药集团 38 12 3 5/23簿记建档 兴业银行 AAA 5/24 5/25 交通银行 ============================================================================================= 港中旅集团 26 26 7 5/23簿记建档 中信证券 AAA 5/24 5/25 农业银行 ============================================================================================= 湖南轻工 6 6 5 5/23簿记建档 国开行 AA 5/24 5/25 盐业集团 (在第3年末附发行人赎回权) 中信银行 ============================================================================================= 安东石油 5 3 3 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28 技术集团 ============================================================================================= 天津大沽 8 4 3 5/25簿记建档 兴业银行 AA- 5/28 5/29 化工公司 ============================================================================================= 包钢集团 30 30 5 5/25簿记建档 浦发银行 AA+ 5/29 5/30 中国银行 ============================================================================================= 浙江交通 -- 30 7 5/25簿记建档 光大银行 AAA 5/28 5/29 投资集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *河南中小企业 3.6 3.6 3 5/28簿记建档 国开行 AA 5/29 5/30 (河南省中小企业担保集团提供担保) ============================================================================================= 山
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)