《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中电投集团 300 60 3 5/22簿记建档 光大银行 AAA 5/23 5/24 农业银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *鄂武商 6 3 12 5/28簿记建档 招商银行 AA 5/29 5/30 ( 000501.SZ ) ============================================================================================= 湖南金鑫 7 4 12 5/22簿记建档 浦发银行 AA- 5/24 5/25 黄金集团 ============================================================================================= 众业达 5 1 12 5/22簿记建档 民生银行 A+ 5/23 5/24 ( 002441.SZ ) ============================================================================================= 鄂尔多斯 13 7 12 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 乌兰煤炭集团 ============================================================================================= 江苏交通 23 23 12 5/22簿记建档 光大银行 AAA 5/23 5/24 控股公司 招商银行 ============================================================================================= 渝涪高速 -- 4 12 5/22簿记建档 恒丰银行 A+ 5/23 5/24 公路公司 ============================================================================================= 江苏交通控股 20 20 12 5/23簿记建档 国开行 AAA 5/24 5/25 ============================================================================================= 西子电梯集团 15 8 12 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28 招商银行 ============================================================================================= 天津药业集团 9.8 2 12 5/25簿记建档 招商银行 AA- 5/28 5/29 ============================================================================================= 泰州口岸 6 3 12 5/25簿记建档 中国银行 AA- 5/28 5/29 船舶公司 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *都江堰兴市 10 5 5 5/28簿记建档 浦发银行 AA 5/30 5/31 投资公司 ============================================================================================= 洛阳矿业集团 10 5 3 5/22簿记建档 广发银行 AA+ 5/23 5/24 ============================================================================================= 现代威亚汽车 6 6 3 5/22簿记建档 中国银行 AA 5/23 5/24 发动机(山东)公司 中信证券 ============================================================================================= 华电国际 15 15 5 5/22簿记建档 中金公司 AAA 5/23 5/24 ( 1071.HK )( 600027.SS ) 招商银行 ============================================================================================= 九龙江建设 18 6 5 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 福建漳龙实业 4 4 5 5/22簿记建档 国开行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 中集集团 60 20 3 5/22簿记建档 招商银行 AAA 5/24 5/25 ( 000039.SZ )200039.SZ ============================================================================================= 天津医药集团 2 2 5 5/23簿记建档 渤海银行 AA+ 5/24 5/25 ============================================================================================= 中国医药集团 38 12 3 5/23簿记建档 兴业银行 AAA 5/24 5/25 交通银行 ============================================================================================= 港中旅集团 26 26 7 5/23簿记建档 中信证券 AAA 5/24 5/25 农业银行 ============================================================================================= 湖南轻工 6 6 5 5/23簿记建档 国开行 AA 5/24 5/25 盐业集团 (在第3年末附发行人赎回权) 中信银行 ============================================================================================= 安东石油 5 3 3 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28 技术集团 ============================================================================================= 天津大沽 8 4 3 5/25簿记建档 兴业银行 AA- 5/28 5/29 化工公司 ============================================================================================= 包钢集团 30 30 5 5/25簿记建档 浦发银行 AA+ 5/29 5/30 中国银行 ============================================================================================= 浙江交通 -- 30 7 5/25簿记建档 光大银行 AAA 5/28 5/29 投资集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *河南中小企业 3.6 3.6 3 5/28簿记建档 国开行 AA 5/29 5/30 (河南省中小企业担保集团提供担保) ============================================================================================= 山