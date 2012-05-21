〔国际油市〕布兰特原油期货上涨1美元至每桶108美元上方

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透伦敦5月21日电---布兰特原油期货LCOc1周一上涨1美元至每桶108.14美元,因市场冀望中国出台经济成长刺激举措,且美元走软支撑油价.
早盘油价升势受希腊忧虑的遏制,此前周末举行的八国集团(G8)峰会上与会领导人未能缓解希腊可能退出欧元区的担忧.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。