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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 16:13 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货上涨1美元至每桶108美元上方

路透伦敦5月21日电---布兰特原油期货LCOc1周一上涨1美元至每桶108.14美元,因市场冀望中国出台经济成长刺激举措,且美元走软支撑油价.

早盘油价升势受希腊忧虑的遏制,此前周末举行的八国集团(G8)峰会上与会领导人未能缓解希腊可能退出欧元区的担忧.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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