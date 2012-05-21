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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 16:11 BJT

〔中国能源〕4月底成品油库存环比减6万吨,同比增长228万吨--发改委

路透北京5月21日电---中国国家发展和改革委员会周一称,4月底成品油库存环比减少6万吨,同比增长228万吨,其中柴油库存同比增203万吨,处于较高水平.

刊登在发改委网站的新闻稿称,今年前四个月,国内成品油市场运行总体平稳,产量稳定增长,资源供应较为充足,库存保持较高水平.

新闻稿称,4月份成品油表观消费量2,020万吨,同比下降0.6%,日均消费67万吨,较上月下降3.2%.1-4月,成品油表观消费量7,967万吨,日均同比增长0.5%,其中汽油日均同比增长4.5%,柴油日均同比下降1.4%.

发改委并称,4月国内天然气生产及消费较一季度明显回落,同比仍保持较高水平.

4月天然气表观消费大幅下降.4月份天然气表观消费量109亿立方米,同比增长13.1%,环比下降16.5%,主要原因是北方地区供暖结束,用气需求大幅回落.1-4月表观消费量500亿立方米,同比增长16.6%.(完)

更多细节,请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn)

--发稿 李文科;审校 丁淑琴

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