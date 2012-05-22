《交易视点》中国利率债短期将进入窄幅震荡的局部底部行情--中信证券

路透上海5月22日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)利率市场周报认为，考虑到短期内货币政策大幅密集放松的可能性不大，利率产品收益率在经过这一轮的急跌后，对主流配置型机构吸引力相对不足。预计短期内利率产品将进入窄幅震荡的局部底部行情。

**政策刺激力度有望进一步加大**

上周，国务院常务会议研究了促进节能家电等产品消费的政策措施。这一措施可以拉动消费的增长，但对总体经济增长的拉动力有限。

温家宝在湖北考察时强调要把稳增长放在更加重要的位置，预计后续政策刺激力度将进一步加大。

续房地产调控政策的大背景下，基建投资是未来政策的发力点，基建投资能否加快是未来经济能否企稳回升的关键。

**基准利率不是抑制信贷需求的关键因素**

央行一季度货币政策执行报告显示，一季度一般贷款加权平均利率继续小幅上升，实行基准利率以及基准利率下浮10%的贷款占比比去年四季度有所下降，但实行基准利率上浮的贷款占比继续上升。

供给面的限制仍是信贷扩张的主要制约因素，小幅下调基准利率未必能有效的刺激贷款的需求。

**市场研判**

国内经济增长的前景以及希腊局势的演变仍是短期内影响国内债券市场的两大主要因素。

从国内经济增长前景来看，尽管各个机构都下调了今年的增长预期，但在近期一系列刺激政策推出后，对经济进一步大幅恶化的预期将有所减弱。

而希腊是否退出欧元区仍存在较大的不确定性。尽管八国集团峰会发表声明，支持希腊留在欧元区，并承诺促进增长，但德国仍坚持紧缩性的立场。因此各方博弈仍在继续，海外市场的情绪将是决定国内走势的关键因素。

从资金面看，本月内资金面将延续宽松局面，但回购利率继续下滑的空间有限。考虑到短期内货币政策大幅密集放松的可能性不大，利率产品收益率在经过这一轮的急跌后，对主流配置型机构吸引力相对不足。预计短期内利率产品将进入窄幅震荡的局部底部行情。

策略上，我们不建议仓位较轻的机构追涨，而仓位较重的机构可适当降低利率产品仓位，或调整至防御性较好的品种，如3-5年左右的中短期金融债。如果希腊债务、经济与银行危机继续恶化引起全球避险情绪持续升温，中长期金融债收益率仍存在较好的交易机会。(完)

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