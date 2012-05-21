〔表格〕LME金属库存最新变化--5月21日

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透伦敦5月21日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 224,375 +3,200
锡 14,470 +40
铅 358,000 +75
锌 946,075 +2,050
铝 4,964,850 -10,325
镍 106,122 -60
铝合金 109,420 -1,100
NASAAC 157,040 -60
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 蔡美珍;审校 龚芳
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
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路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。