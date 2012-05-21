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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 18:44 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间       主承销商
           (亿元人民币)                                   
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*海航资本       15         7       前五年8.51%     AA      5/22-5/24      齐鲁证券   
控股有限公司           (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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湖北联合         7         6       前三年6.30%     AA+     5/18-5/22      平安证券   
发展投资集团           (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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新疆天富         5         6       前三年6.50%     AA      5/18-5/22      平安证券
电力集团              (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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江苏太仓港口     8         7          7.66%        AA      5/16-5/22      国泰君安
开发建设投资公司
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上海地产集团    28         5          6.12%        AA+     5/17-5/23      国泰君安
                             (自第3年起每年分别偿还30%、30%和40%本金)   
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扬州市子江       5         7       前五年7.65%     AA      5/21-5/23      东莞证券
投资发展集团           (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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上海张江集团     7         5       前三年5.60%     AA+     5/18-5/24      国泰君安  
                       (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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