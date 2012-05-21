《中国企业债发行日程表》--5月21日

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *海航资本 15 7 前五年8.51% AA 5/22-5/24 齐鲁证券 控股有限公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 湖北联合 7 6 前三年6.30% AA+ 5/18-5/22 平安证券 发展投资集团 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 新疆天富 5 6 前三年6.50% AA 5/18-5/22 平安证券 电力集团 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 江苏太仓港口 8 7 7.66% AA 5/16-5/22 国泰君安 开发建设投资公司 ===================================================================================== 上海地产集团 28 5 6.12% AA+ 5/17-5/23 国泰君安 (自第3年起每年分别偿还30%、30%和40%本金) ===================================================================================== 扬州市子江 5 7 前五年7.65% AA 5/21-5/23 东莞证券 投资发展集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 上海张江集团 7 5 前三年5.60% AA+ 5/18-5/24 国泰君安 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)