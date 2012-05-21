〔欧洲金融〕欧洲央行执委亚斯穆森称财政协定不应有所改变

路透柏林5月21日电---欧洲央行执委亚斯穆森称:

* 非常规举措是暂时的,当物价稳定面临上涨风险时可能退出

* 欧洲央行可以在任何时候通过流动性吸收工具,将两次三年期长期再融资操作(LTRO)的资金收回

* 财政整顿协议必须毫无改变的迅速实施,至少在欧元区国家要如此行

* 永久救援机制--欧洲稳定机制(ESM)必须在7月1日前就绪

* 财政整顿条款不能重新商定或有任何弱化,但其中可以加入刺激增长举措

* 关于预算整固和刺激经济增长的争论是错误的,两者我们都需要

* 目标不在于依赖债务融资的刺激计划来提振短期经济增长,而是要提高潜在增长能力

* 额外纳入的经济增长条款应当包含对产品市场、就业市场和融资的改革内容

* 对于改革的融资支持可以来自于欧洲投资银行(EIB)或EIB项目债券

* 需要关键的大规模的促增长措施,措施的法律形式倒不是那么重要

* 需要大规模的泛欧洲的金融监管架构

* 可以为欧元区创建欧盟预算特别基金