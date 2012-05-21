〔欧洲金融〕欧洲央行执委亚斯穆森称财政协定不应有所改变

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透柏林5月21日电---欧洲央行执委亚斯穆森称:
* 非常规举措是暂时的,当物价稳定面临上涨风险时可能退出
* 欧洲央行可以在任何时候通过流动性吸收工具,将两次三年期长期再融资操作(LTRO)的资金收回
* 财政整顿协议必须毫无改变的迅速实施,至少在欧元区国家要如此行
* 永久救援机制--欧洲稳定机制(ESM)必须在7月1日前就绪
* 财政整顿条款不能重新商定或有任何弱化,但其中可以加入刺激增长举措
* 关于预算整固和刺激经济增长的争论是错误的,两者我们都需要
* 目标不在于依赖债务融资的刺激计划来提振短期经济增长,而是要提高潜在增长能力
* 额外纳入的经济增长条款应当包含对产品市场、就业市场和融资的改革内容
* 对于改革的融资支持可以来自于欧洲投资银行(EIB)或EIB项目债券
* 需要关键的大规模的促增长措施,措施的法律形式倒不是那么重要
* 需要大规模的泛欧洲的金融监管架构
* 可以为欧元区创建欧盟预算特别基金
* 欧元区广泛征收的金融交易税可以注入该特别基金 (完)
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。