版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 16:24 BJT

〔标题新闻〕淡水河谷将在亚洲建造第二艘浮动铁矿石存储船,用于对中国运输铁矿石--高管

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8GL38F]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐