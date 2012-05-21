修正:〔电子产业〕苹果与三星电子高管就专利之争出席美国法院调解

(更正第一段措词为"严重"抄袭)

路透旧金山5月21日电---苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的执行长周一就专利争议在美国出席一场法庭指导下的调解.iPhone生产商苹果此前指控三星"严重"抄袭其部分产品.

美国联邦法官此前指示,苹果执行长库克(Tim Cook)和三星电子社长兼执行长崔志成在旧金山出席法院调解,以帮助解决两家公司之间的专利诉讼案.

这桩美国专利争议案将于7月底在加州圣何塞审理,这是两家公司在10个国家的约20桩专利争议案中最受关注的一桩.两家公司都否认对方提出的侵犯专利指控.

专利专家Florian Mueller对调解并不报太大期望.

"这场争议还未到和解的成熟时机,"他表示,并称从当前情况看,两家公司的代表更适合在度假胜地交流沟通,而非在法院里假装建设性地磋商.

苹果指责三星基于安卓系统的产品严重抄袭苹果的iPhone和iPad.而三星则提出反诉,指控苹果侵犯其专利.

三星电子的一位公司代表拒绝置评,而苹果的发言人Kristin Huguet则重申此前声明内容,即苹果需要保护其知识产权,避免其被"公然抄袭".

2012年第一季,三星电子智能手机的销量为4,450万部,在全球高端市场的占有率为30.6%.苹果的销量为3,510万部,市场占有率为24.1%.(完)