修正:〔电子产业〕苹果与三星电子高管就专利之争出席美国法院调解

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(更正第一段措词为"严重"抄袭)
路透旧金山5月21日电---苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的执行长周一就专利争议在美国出席一场法庭指导下的调解.iPhone生产商苹果此前指控三星"严重"抄袭其部分产品.
美国联邦法官此前指示,苹果执行长库克(Tim Cook)和三星电子社长兼执行长崔志成在旧金山出席法院调解,以帮助解决两家公司之间的专利诉讼案.
这桩美国专利争议案将于7月底在加州圣何塞审理,这是两家公司在10个国家的约20桩专利争议案中最受关注的一桩.两家公司都否认对方提出的侵犯专利指控.
专利专家Florian Mueller对调解并不报太大期望.
"这场争议还未到和解的成熟时机,"他表示,并称从当前情况看,两家公司的代表更适合在度假胜地交流沟通,而非在法院里假装建设性地磋商.
苹果指责三星基于安卓系统的产品严重抄袭苹果的iPhone和iPad.而三星则提出反诉,指控苹果侵犯其专利.
三星电子的一位公司代表拒绝置评,而苹果的发言人Kristin Huguet则重申此前声明内容,即苹果需要保护其知识产权,避免其被"公然抄袭".
2012年第一季,三星电子智能手机的销量为4,450万部,在全球高端市场的占有率为30.6%.苹果的销量为3,510万部,市场占有率为24.1%.(完)
--编译 丁琦;审校 王丽鑫
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)