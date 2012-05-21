〔中国债市〕现券延续胶着状态,有机构选择调换仓位中个券

路透北京5月21日电---中国银行间债市周一现券整体延续胶着状态,仅三年政金债等券种收益率上涨.现券经历了上周的大幅走强后,继续做多动能不足,有机构选择调换仓位中个券,蓄势等待下一轮行情.

"今天现券比较胶着,之前(收益率)下挺多,获利回吐,"北京一银行交易员称.

他进一步指出,虽然当前多空双方引领新一波走向的动力均不强,但综合国内外经济情况等因素来看,现券收益率应该仍在一下行通道中;领涨券种上,或较先前出现轮换,比如,信用债或转由高等级债领涨.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

剩余期限约9.77年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.42%/3.30%,上日尾盘为3.40%/3.35%;剩余期限近三年的固息政金债120301券最新双边报价CN120301=CFXM为3.40%/3.33%,上日尾盘为3.35%/3.28%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.8203 2.6733

上日 1.8295 2.6918

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7423/2.6813

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4260/2.3645

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0435/2.9847(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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