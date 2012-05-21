〔中国债市〕现券延续胶着状态,有机构选择调换仓位中个券

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透北京5月21日电---中国银行间债市周一现券整体延续胶着状态,仅三年政金债等券种收益率上涨.现券经历了上周的大幅走强后,继续做多动能不足,有机构选择调换仓位中个券,蓄势等待下一轮行情.
"今天现券比较胶着,之前(收益率)下挺多,获利回吐,"北京一银行交易员称.
他进一步指出,虽然当前多空双方引领新一波走向的动力均不强,但综合国内外经济情况等因素来看,现券收益率应该仍在一下行通道中;领涨券种上,或较先前出现轮换,比如,信用债或转由高等级债领涨.
中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]
剩余期限约9.77年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.42%/3.30%,上日尾盘为3.40%/3.35%;剩余期限近三年的固息政金债120301券最新双边报价CN120301=CFXM为3.40%/3.33%,上日尾盘为3.35%/3.28%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 1.8203 2.6733
上日 1.8295 2.6918
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7423/2.6813
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4260/2.3645
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0435/2.9847(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)