〔亚洲橡胶〕泰国将进口橡胶的消息提振TOCOM期胶触及一周高位

路透曼谷5月21日电---泰国周一表示,将进口橡胶以履行海外合约,之前降雨天气削减供应.此罕见之举推动东京工业品交易所(TOCOM)期胶脱离四个月低位,并提振亚洲轮胎等级橡胶价格.泰国是世界最大橡胶生产国和出口国.

TOCOM期胶JRUc6周一攀涨逾3%至一周高位.此前泰国橡胶协会宣布,计划从TOCOM购买橡胶,因反常的降雨天气影响了该国橡胶主产区的割胶活动.

协会总裁Prapas Uernontat称,这些橡胶随后将被重新出口.预计到6月底橡胶产量将恢复到每月25-30万吨的正常水平.

交易商估计,由于割胶受到影响,有1万吨橡胶出口被延迟.

在进口橡胶的同时,泰国政府为提振橡胶价格而出台150亿泰铢(4.78亿美元)干预计划.胶农曾于1月举行抗议活动,当时生胶价格跌破每公斤100泰铢.

干预计划旨在推动橡胶价格升至每公斤120美元泰铢,是政府出台的惠民农业政策之一.橡胶价格周一报每公斤106泰铢.(完)