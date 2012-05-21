〔亚洲橡胶〕泰国将进口橡胶的消息提振TOCOM期胶触及一周高位

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透曼谷5月21日电---泰国周一表示,将进口橡胶以履行海外合约,之前降雨天气削减供应.此罕见之举推动东京工业品交易所(TOCOM)期胶脱离四个月低位,并提振亚洲轮胎等级橡胶价格.泰国是世界最大橡胶生产国和出口国.
TOCOM期胶JRUc6周一攀涨逾3%至一周高位.此前泰国橡胶协会宣布,计划从TOCOM购买橡胶,因反常的降雨天气影响了该国橡胶主产区的割胶活动.
协会总裁Prapas Uernontat称,这些橡胶随后将被重新出口.预计到6月底橡胶产量将恢复到每月25-30万吨的正常水平.
交易商估计,由于割胶受到影响,有1万吨橡胶出口被延迟.
在进口橡胶的同时,泰国政府为提振橡胶价格而出台150亿泰铢(4.78亿美元)干预计划.胶农曾于1月举行抗议活动,当时生胶价格跌破每公斤100泰铢.
干预计划旨在推动橡胶价格升至每公斤120美元泰铢,是政府出台的惠民农业政策之一.橡胶价格周一报每公斤106泰铢.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)