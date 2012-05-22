中国将进口英国猪内脏猪蹄等产品

路透伦敦5月18日电---英国农业部表示，中国已经向英国开放猪耳和猪蹄等猪肉产品进口，预计相关贸易规模将很快增长到每年5,000万英镑(7,900万美元)。中国是全球头号猪肉消费市场。

农业部在周五的声明中称，出口产品以内脏为主，以及其他英国人餐桌所摒弃的猪耳朵等“第五部位”产品。

中国是迄今全球主要的猪肉生产国，但依然需要进口猪肉，以满足迅速增长的国内需求。

英国农业大臣吉姆·佩斯(Jim Paice)在访华期间宣布了上述贸易协议。

业界消息人士称，英国多年来始终在寻求打开中国猪肉市场，但2007年英国爆发口蹄疫等诸多因素导致这项审批进程延长。

英国养猪协会(BPEX)称，英国目前猪肉出口价值约为1.3-1.5亿英镑，其中约有3,500-4,000万英镑销往欧盟以外的国家。

目前，香港是除欧盟之外，英国猪肉最重要的出口市场。

BPEX主席Stewart Houston表示：“猪肉是中国最受欢迎的肉食，一些在英国不怎么受欢迎的猪副产品却能够在中国卖出好价钱。”（完）