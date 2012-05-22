中国将进口英国猪内脏猪蹄等产品

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦5月18日电---英国农业部表示，中国已经向英国开放猪耳和猪蹄等猪肉产品进口，预计相关贸易规模将很快增长到每年5,000万英镑(7,900万美元)。中国是全球头号猪肉消费市场。
农业部在周五的声明中称，出口产品以内脏为主，以及其他英国人餐桌所摒弃的猪耳朵等“第五部位”产品。
中国是迄今全球主要的猪肉生产国，但依然需要进口猪肉，以满足迅速增长的国内需求。
英国农业大臣吉姆·佩斯(Jim Paice)在访华期间宣布了上述贸易协议。
业界消息人士称，英国多年来始终在寻求打开中国猪肉市场，但2007年英国爆发口蹄疫等诸多因素导致这项审批进程延长。
英国养猪协会(BPEX)称，英国目前猪肉出口价值约为1.3-1.5亿英镑，其中约有3,500-4,000万英镑销往欧盟以外的国家。
目前，香港是除欧盟之外，英国猪肉最重要的出口市场。
BPEX主席Stewart Houston表示：“猪肉是中国最受欢迎的肉食，一些在英国不怎么受欢迎的猪副产品却能够在中国卖出好价钱。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。