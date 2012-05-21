欧洲已公布经济指标--2012/5/21

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-p -0.3-@-f 持平-@-p
德国 第一季 +0.5-@-p -0.2-@-r +1.7-u-p
法国 第一季 持平-p +0.1-f --
意大利 第一季 -0.8-p -0.7%-f -1.3-p
消费者物价指数(CPI):
英国 3月 +0.3 +0.6 +3.5
德国 4月 +0.2-f +0.3-f +2.1-f
法国(HICP) 4月 +0.2 +0.9 +2.4
意大利(HICP) 4月 +0.9-f +2.5-f +3.7-f
生产者物价指数(PPI):
英国 4月 +0.7 +0.6-r +3.3
德国 4月 +0.2 +0.6 +2.4
法国 3月 +0.5 +0.7-r +2.1
意大利 3月 +0.3 +0.4-r +2.7
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 4月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 3月 9.8-@ 9.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 丁琦; 审校 王丽鑫
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。