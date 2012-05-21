〔金属期市〕LME期铜受美元走软提振上扬,关注欧元区情势

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透上海5月21日电---伦敦期铜周一从上周的大跌中反弹走高,受美元走弱、技术性买盘和中国现货需求升温的提振,不过对欧元区债务危机的忧虑限制涨幅.
对于主要铜消费国--中国推出刺激举措的期望,成为铜市亮点之一.中国国务院总理温家宝近日表示,要把稳增长放在更加重要的位置[ID:nSB1556714].过去三周,伦敦期铜累计下跌约9%.
但市场参与者警告称,鉴于欧洲的动荡情势,上行动能可能无法持久.
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)