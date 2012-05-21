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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 17:06 BJT

〔金属期市〕LME期铜受美元走软提振上扬,关注欧元区情势

路透上海5月21日电---伦敦期铜周一从上周的大跌中反弹走高,受美元走弱、技术性买盘和中国现货需求升温的提振,不过对欧元区债务危机的忧虑限制涨幅.

对于主要铜消费国--中国推出刺激举措的期望,成为铜市亮点之一.中国国务院总理温家宝近日表示,要把稳增长放在更加重要的位置[ID:nSB1556714].过去三周,伦敦期铜累计下跌约9%.

但市场参与者警告称,鉴于欧洲的动荡情势,上行动能可能无法持久.

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