东非将成为全球天然气供应地

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月20日电---东非除了有壮观的野生动物、大量的土地和美丽的海滩，也拥有大量的天然气。这些来自全球最贫困国家的天然气资源足够改变全球能源流向。

上周公布的发现表明，坦桑尼亚和莫桑比克的天然气资源至少足够供应法国、德国、英国和意大利一年，甚至更长时间。

一些小型开采企业在东非的这些发现导致其股价暴涨，引发并购战，令其他地区的天然气生产商感到不安。

如何利用这些资源改善当地民众的生活条件，而不是加剧腐败或扭曲东非相对多样化的经济，已经被纳入议事日程。

近几年，东非已经成为石油生产地区，尽管在乌干达和肯尼亚等国发现的资源量与西非相比仍较小。

从肯尼亚到莫桑比克的东非印度洋沿岸发现近海天然气资源已经盖过了石油生产的风头。

东非国家经济增速很快，但是天然气需求仍很少，因此大量天然气预计将以液化形式销往全球市场。（完）