《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月21日

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透北京5月21日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价: (本地时间16:56时,1港元=0.81248人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.67 9.15 1.17 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.37 4.36 2.08 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 8.97 5.40 2.04 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.86 2.35 2.02 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.40 1.27 3.30 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.14 2.70 2.80 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 11.35 5.90 2.37 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.73 3.24 2.56 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.49 9.83 1.31 招商地产000024.SZ200024.SZ 23.00 13.62 2.08 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.77 3.94 2.11 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.18 7.64 1.80 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 24.58 17.15 1.76 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.92 2.38 2.03 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.93 4.43 2.48 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.26 2.49 2.11 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.71 10.10 1.79 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.24 4.88 2.08 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.68 2.65 2.17 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 14.00 9.62 1.79 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.29 6.06 2.70 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 10.97 9.21 1.47 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.32 2.56 1.60 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 5.42 3.62 1.84 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.05 2.01 1.87 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 23.10 18.93 1.50 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.15 4.07 1.56 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.58 4.58 2.04 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.34 3.50 1.88 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.57 6.11 1.93 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.01 17.96 1.58 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.29 2.95 2.62 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.24 3.45 2.23 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 31.78 20.10 1.95 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 50.00 29.99 2.05 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.45 1.71 2.48 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.87 3.13 1.92 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.76 1.15 1.88 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.20 6.78 1.49 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.63 2.72 2.10 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 96.65 79.90 1.49 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)