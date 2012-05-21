〔美国经济〕FED官员洛克哈特称,目前尚未达到适合推出QE3的条件

路透5月21日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称:

* 需要采取持续恰当的措施来加快美国经济复苏步伐,并降低失业率

* 美联储加强沟通的政策举动是恰当的且带来益处,但不能排除第三轮量化宽松(QE3)的可能性

* 在必需的情况下会实施QE3,但目前尚没有到推出该举措的境地

* 美联储应当让公众更好的了解其将如何对未来信息做出反应,厘清有关策略,以便让公众能够理解其决策理由

* 预计未来数年里经济仅将温和增长,通胀率在可预见的未来料徘徊在2%附近

* 美国经济前景面临温和的下降风险