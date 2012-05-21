〔美国经济〕FED官员洛克哈特称,目前尚未达到适合推出QE3的条件

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透5月21日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称:
* 需要采取持续恰当的措施来加快美国经济复苏步伐,并降低失业率
* 美联储加强沟通的政策举动是恰当的且带来益处,但不能排除第三轮量化宽松(QE3)的可能性
* 在必需的情况下会实施QE3,但目前尚没有到推出该举措的境地
* 美联储应当让公众更好的了解其将如何对未来信息做出反应,厘清有关策略,以便让公众能够理解其决策理由
* 预计未来数年里经济仅将温和增长,通胀率在可预见的未来料徘徊在2%附近
* 美国经济前景面临温和的下降风险
* 美国经济面临"高于正常水平"的风险,其中包括欧债危机广泛蔓延的潜在风险
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。