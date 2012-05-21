〔中港股市〕恒指连续第四日收低,但内地股市收高

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
* 恒指收低0.2%,沪深300收高0.5%
* 汇丰跌至四个月低点,欧洲局势仍构成重大风险
* 香港股市易受轧空影响
* 中国铁路股受政策变化提振
路透香港5月21日电---香港股市周一收盘下跌,连续第四个交易日下滑,交投低迷,汇丰控股(0005.HK)疲软拖累大盘.同时投资者等待全球领导人周末承诺将希腊留在欧元区的细节.
围绕欧债危机的忧虑重燃,以及数据显示中国经济成长放缓幅度大于预期,令恒生指数.HSI连续两周收低5%,将2012年涨幅缩小至2.6%.
但中国股市沪综指周一缩量小幅收升,持续跑赢港股,受铁路股涨势提振.此前中国铁道部宣布,拟扩大铁路部门融资渠道及鼓励民资投资铁路.[ID:nSB1557128]
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)