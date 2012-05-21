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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 17:30 BJT

〔中港股市〕恒指连续第四日收低,但内地股市收高

* 恒指收低0.2%,沪深300收高0.5%

* 汇丰跌至四个月低点,欧洲局势仍构成重大风险

* 香港股市易受轧空影响

* 中国铁路股受政策变化提振

路透香港5月21日电---香港股市周一收盘下跌,连续第四个交易日下滑,交投低迷,汇丰控股(0005.HK)疲软拖累大盘.同时投资者等待全球领导人周末承诺将希腊留在欧元区的细节.

围绕欧债危机的忧虑重燃,以及数据显示中国经济成长放缓幅度大于预期,令恒生指数.HSI连续两周收低5%,将2012年涨幅缩小至2.6%.

但中国股市沪综指周一缩量小幅收升,持续跑赢港股,受铁路股涨势提振.此前中国铁道部宣布,拟扩大铁路部门融资渠道及鼓励民资投资铁路.[ID:nSB1557128]

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