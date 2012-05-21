〔路透基点〕瑞安房地产为上海住宅项目寻求20亿元人民币贷款--RLPC

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透香港5月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,瑞安房地产寻求一笔约20亿元人民币的三年期贷款,用于上海的一项住宅项目.
消息人士透露,渣打银行正经手此案.贷款分为两部分,分别是逾10亿元人民币的境内贷款,以及约7亿港元的离岸贷款.
消息人士称,境内贷款部分利率为人民银行基准利率的125%,离岸贷款利率则为香港银行同业拆息利率加码450个基点左右.
瑞安房地产曾于4月得到一笔等值3.887亿美元的贷款,瑞士信贷为牵头行.贷款包括2.73亿美元的A批境外定期贷款、1,070万美元B批境外定期贷款,以及5,500万美元的C批境内定期贷款.A、C批贷款含全部费用的最高价码是365个基点,B批贷款为400个基点.所筹款项用于为上海新天地项目的未偿贷款进行再融资.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)