〔路透基点〕瑞安房地产为上海住宅项目寻求20亿元人民币贷款--RLPC

消息人士称,境内贷款部分利率为人民银行基准利率的125%,离岸贷款利率则为香港银行同业拆息利率加码450个基点左右.

瑞安房地产曾于4月得到一笔等值3.887亿美元的贷款,瑞士信贷为牵头行.贷款包括2.73亿美元的A批境外定期贷款、1,070万美元B批境外定期贷款,以及5,500万美元的C批境内定期贷款.A、C批贷款含全部费用的最高价码是365个基点,B批贷款为400个基点.所筹款项用于为上海新天地项目的未偿贷款进行再融资.(完)