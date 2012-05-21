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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 18:27 BJT

〔路透基点〕瑞安房地产为上海住宅项目寻求20亿元人民币贷款--RLPC

路透香港5月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,瑞安房地产寻求一笔约20亿元人民币的三年期贷款,用于上海的一项住宅项目.

消息人士透露,渣打银行正经手此案.贷款分为两部分,分别是逾10亿元人民币的境内贷款,以及约7亿港元的离岸贷款.

消息人士称,境内贷款部分利率为人民银行基准利率的125%,离岸贷款利率则为香港银行同业拆息利率加码450个基点左右.

瑞安房地产曾于4月得到一笔等值3.887亿美元的贷款,瑞士信贷为牵头行.贷款包括2.73亿美元的A批境外定期贷款、1,070万美元B批境外定期贷款,以及5,500万美元的C批境内定期贷款.A、C批贷款含全部费用的最高价码是365个基点,B批贷款为400个基点.所筹款项用于为上海新天地项目的未偿贷款进行再融资.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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