〔中国房地产〕稳增长不等于放松楼市调控,已有调控政策须稳定--新华时评

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透北京5月21日电---新华社周一发表时评文章称,尽管当前中国国内经济稳增长的问题变得突出,但这不仅不等于放松楼市调控,而且还要稳定已有调控政策,绝不让调控出现反复.
中国经济在4月出乎意料地加速下滑,国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB8536871]
"楼市调控远未到需要放松的时候.尤其是当稳增长成为全社会共识的时候,楼市调控更不能放松."文章称.
文章表示,受经济增速放缓影响,央行连续降低存款准备金率.随着流动性释放,如果不严加防范,很可能会有释放的新增投机投资性资金流入房地产市场,推动房价重新反弹.
文章认为,需继续稳定政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,又要坚决抑制投机投资性需求,密切关注市场新动向,及时做好政策储备.
而对寄希望于调控政策松绑的开发商而言,必须放弃不切实际的盈利预期,以价换量,调整产品结构,使房价与投入和合理的利润相匹配.
作为经济重要引擎之一的房地产行业,市场预计,其持续逾两年的调控政策或将有所微调.但近期的官方屡次表态令市场逐渐打消了这一希望.
中国总理温家宝近日在武汉调研时称,要稳定房地产市场调控政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购政策,采取有效措施增加普通商品房供给.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)