〔中国房地产〕稳增长不等于放松楼市调控,已有调控政策须稳定--新华时评

路透北京5月21日电---新华社周一发表时评文章称,尽管当前中国国内经济稳增长的问题变得突出,但这不仅不等于放松楼市调控,而且还要稳定已有调控政策,绝不让调控出现反复.

中国经济在4月出乎意料地加速下滑,国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB8536871]

"楼市调控远未到需要放松的时候.尤其是当稳增长成为全社会共识的时候,楼市调控更不能放松."文章称.

文章表示,受经济增速放缓影响,央行连续降低存款准备金率.随着流动性释放,如果不严加防范,很可能会有释放的新增投机投资性资金流入房地产市场,推动房价重新反弹.

文章认为,需继续稳定政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,又要坚决抑制投机投资性需求,密切关注市场新动向,及时做好政策储备.

而对寄希望于调控政策松绑的开发商而言,必须放弃不切实际的盈利预期,以价换量,调整产品结构,使房价与投入和合理的利润相匹配.

作为经济重要引擎之一的房地产行业,市场预计,其持续逾两年的调控政策或将有所微调.但近期的官方屡次表态令市场逐渐打消了这一希望.

中国总理温家宝近日在武汉调研时称,要稳定房地产市场调控政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购政策,采取有效措施增加普通商品房供给.(完)