〔中国金融〕浙江高院对吴英案重审改判死缓,为终审判决--新华

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透北京5月21日电---在中国备受关注的"吴英非法集资案"作出了终审判决.新华社周一报导称,浙江省高级人民法院重新审理后,以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑,缓期二年执行.
此前,浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.被告人吴英提出上诉.此后,浙江高院经公开开庭审理后维持原判,并报请高院复核,而中国最高人民法院4月20日称未核准吴英死刑,发回浙江高院重审.[ID:nSB1501698]
新华报导称,浙江省高级人民法院经重新审理后认为,被告人吴英集资诈骗数额特别巨大,给受害人造成重大损失,且其行为严重破坏了国家金融管理秩序,危害特别严重,应依法惩处.
鉴于吴英归案后如实供述所犯罪行,并主动供述了其贿赂多名公务人员的事实,其中已查证属实并追究刑事责任的三人.综合考虑,对吴英判处死刑,缓期二年执行,并处没收其个人全部财产.
早在2月,最高法院受理吴英集资诈骗案的死刑复核,新闻发言人孙军工曾表示,吴英集资诈骗案件在一审、二审期间受到媒体和社会各界广泛关注,该案件犯罪数额特别巨大,案情比较复杂.[ID:nSB1388200]中国总理温家宝在两会期间新闻会上曾表示,吴英案的处理一定要坚持实事求是,最高法院对此采取了十分审慎态度.
民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高于银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由于正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.(完)
--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)