〔中国金融〕浙江高院对吴英案重审改判死缓,为终审判决--新华

路透北京5月21日电---在中国备受关注的"吴英非法集资案"作出了终审判决.新华社周一报导称,浙江省高级人民法院重新审理后,以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑,缓期二年执行.

此前,浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.被告人吴英提出上诉.此后,浙江高院经公开开庭审理后维持原判,并报请高院复核,而中国最高人民法院4月20日称未核准吴英死刑,发回浙江高院重审.[ID:nSB1501698]

新华报导称,浙江省高级人民法院经重新审理后认为,被告人吴英集资诈骗数额特别巨大,给受害人造成重大损失,且其行为严重破坏了国家金融管理秩序,危害特别严重,应依法惩处.

鉴于吴英归案后如实供述所犯罪行,并主动供述了其贿赂多名公务人员的事实,其中已查证属实并追究刑事责任的三人.综合考虑,对吴英判处死刑,缓期二年执行,并处没收其个人全部财产.

早在2月,最高法院受理吴英集资诈骗案的死刑复核,新闻发言人孙军工曾表示,吴英集资诈骗案件在一审、二审期间受到媒体和社会各界广泛关注,该案件犯罪数额特别巨大,案情比较复杂.[ID:nSB1388200]中国总理温家宝在两会期间新闻会上曾表示,吴英案的处理一定要坚持实事求是,最高法院对此采取了十分审慎态度.

民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高于银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由于正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.(完)