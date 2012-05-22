iPhone新应用帮你实时认出朋友的脸

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
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(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多5月21日电---想像一下，你和一群朋友照了一张合影，而你的智能手机立刻便可识别出照片中的每个人，这该多么神奇。
一款名为KLiK的iPhone应用能够实时进行面部识别，自动辨认出照片中的人并标注名字。
面部识别技术平台Face.com的执行长Gil Hirsch表示：“我们注意到，在派对或各种活动中，人们会拍很多照片，但实际只有很少几张会被标注名字。”该公司推出了这款应用。
该应用通过连接到Facebook扫描用户朋友的照片，建立一个面部资料库。用户如果使用该应用拍照，或者上传照片，该应用则能通过将这些照片同资料库相匹配而进行面部识别。
由于该应用依靠与Facebook的连接，因而只有Facebook用户的朋友才能被识别。
但针对不使用Facebook的用户，该应用还有一个学习模式。在该模式下，用户可以拍照并手动输入被拍对象的名字，从而让该应用记住某人是谁。
尽管该应用只能识别Facebook用户的朋友以及用户上传并手动输入了名字的人，但一些批评人士仍对隐私问题表示关切。
Face.com称，KLiK识别的准确率大概为90%。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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